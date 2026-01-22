El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, jueves 22 de enero

El día de hoy, 22 de enero de 2026, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta situación se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 13 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 13 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 13 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 100% en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los residentes y visitantes que se vistan adecuadamente para el tiempo.

Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias a partir de la tarde, con una probabilidad de lluvia que se incrementa considerablemente. Se estima que la lluvia será escasa, con acumulaciones que podrían llegar hasta 1.0 mm en las horas pico de precipitación. La probabilidad de tormenta también es relevante, especialmente entre las 13:00 y las 19:00, donde se prevé un 65% de posibilidad de tormentas, lo que podría generar momentos de inestabilidad en el tiempo.

El viento soplará desde el sur, con rachas que alcanzarán hasta 74 km/h en las horas de la tarde, lo que podría contribuir a una sensación de frío adicional. Las velocidades del viento serán más moderadas por la mañana, pero se intensificarán a medida que avance el día, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

La combinación de un cielo cubierto, altas probabilidades de lluvia y viento fuerte sugiere que es un día ideal para actividades en interiores. Aquellos que planeen salir deben estar preparados para condiciones climáticas cambiantes y llevar paraguas o impermeables. La tarde podría ser especialmente complicada para quienes necesiten desplazarse, debido a la posibilidad de tormentas y vientos intensos.

En resumen, el tiempo en Nigrán para hoy será mayormente cubierto con lluvias escasas y un ambiente fresco, lo que requiere precaución y preparación para los cambios climáticos que se avecinan.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-21T20:47:12.