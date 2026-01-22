El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, jueves 22 de enero

El día de hoy, 22 de enero de 2026, Mos se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 12 grados . La sensación térmica puede ser más baja debido a la humedad relativa, que alcanzará niveles altos, especialmente en las horas de la mañana, donde se prevé que esté alrededor del 97%.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga estable, con un ligero aumento hacia la tarde, alcanzando un máximo de 12 grados. Sin embargo, la combinación de la alta humedad y el viento puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. El viento soplará desde el sur, con rachas que podrían alcanzar hasta 56 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar condiciones de incomodidad para quienes se encuentren al aire libre.

La probabilidad de precipitación es del 100% en varios intervalos del día, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque estas serán de carácter escaso en su mayoría. Se estima que la precipitación acumulada podría llegar a 1.0 mm en total, lo que indica que, aunque la lluvia no será intensa, sí será constante a lo largo del día.

En cuanto a las tormentas, se prevé una probabilidad del 70% de que se produzcan entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y un aumento en la intensidad del viento. Es recomendable que los residentes de Mos tomen precauciones si planean salir durante estas horas, ya que las condiciones climáticas podrían volverse adversas.

La tarde se presentará con un cielo cubierto y la posibilidad de tormentas, lo que podría afectar las actividades al aire libre. La visibilidad podría verse reducida en momentos de lluvia, por lo que se aconseja conducir con precaución. A medida que se acerque la noche, las condiciones climáticas no mostrarán grandes cambios, manteniéndose el cielo cubierto y las temperaturas en un rango fresco.

En resumen, el día en Mos será mayormente nublado con lluvias esporádicas y un viento notable, lo que sugiere que es un buen momento para quedarse en casa y disfrutar de actividades interiores.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-21T20:47:12.