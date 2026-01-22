El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, jueves 22 de enero

El día de hoy, 22 de enero de 2026, Moraña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 10 grados , lo que puede resultar en una sensación térmica más fría debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa alcanzará niveles altos, con un 97% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una atmósfera densa y húmeda. A medida que avance el día, la humedad se mantendrá elevada, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que podría intensificar la sensación de incomodidad para quienes se encuentren al aire libre.

El viento soplará del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta los 65 km/h, especialmente durante la tarde. Esta combinación de viento fuerte y lluvia puede generar condiciones adversas, por lo que se recomienda precaución al desplazarse. Las ráfagas de viento, junto con la lluvia, podrían provocar la caída de ramas o incluso la interrupción del suministro eléctrico en algunas áreas.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que la lluvia sea ligera en la mañana, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm en las primeras horas. Sin embargo, a medida que avance el día, las lluvias podrían intensificarse, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se prevé una acumulación de hasta 3 mm. Esto podría generar charcos y pequeñas inundaciones en zonas de escorrentía.

La probabilidad de tormentas también es significativa, alcanzando un 70% en la tarde, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y vientos aún más intensos. Es recomendable que los residentes de Moraña se mantengan informados sobre las alertas meteorológicas y eviten actividades al aire libre durante los momentos de mayor inestabilidad.

A medida que se acerque la noche, las condiciones comenzarán a mejorar ligeramente, aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto. Las temperaturas descenderán a alrededor de 9 grados , y la humedad seguirá siendo alta, lo que podría hacer que la noche se sienta más fría de lo habitual. En resumen, se prevé un día de clima inestable y húmedo en Moraña, con lluvias y tormentas que podrían afectar la rutina diaria de los habitantes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-21T20:47:12.