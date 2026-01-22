El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, jueves 22 de enero

El día de hoy, 22 de enero de 2026, Mondariz se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 8 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 6 y 11 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, especialmente entre la 1:00 y las 7:00, así como de 1:00 a 7:00 de la tarde. Se espera que las lluvias sean ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 1.0 mm en algunos momentos. Las condiciones de humedad relativa serán elevadas, superando el 90%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que variarán entre 5 y 18 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 57 km/h en las horas más activas del día. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

Durante la mañana, el cielo permanecerá cubierto, con intervalos de lluvia escasa. A medida que se acerque la tarde, las condiciones se mantendrán similares, con un cielo muy nuboso y la posibilidad de lluvias intermitentes. La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 3:00 PM, cuando se espera que el termómetro marque 11 grados.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 70% en la tarde, lo que podría traer consigo algunas tormentas eléctricas aisladas. Es importante estar atentos a las alertas meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, volviendo a situarse en torno a los 8 grados. La lluvia se volverá más escasa, pero la humedad seguirá siendo alta, lo que mantendrá el ambiente fresco y húmedo.

En resumen, Mondariz experimentará un día de cielos cubiertos y lluvias ligeras, con temperaturas frescas y un viento moderado. Se aconseja a los residentes y visitantes que tomen precauciones ante las condiciones climáticas y se mantengan informados sobre posibles cambios en el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-21T20:47:12.