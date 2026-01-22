El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, jueves 22 de enero

El día de hoy, 22 de enero de 2026, Moaña se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que generará una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 13 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, aunque la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas de la tarde, lo que contribuirá a una atmósfera densa y húmeda. Esto puede resultar incómodo para algunas personas, especialmente para aquellas que son sensibles a las condiciones climáticas. La combinación de la alta humedad y las temperaturas frescas puede hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que haya lluvias escasas a lo largo del día, con acumulados que podrían llegar hasta 1.3 mm. Las probabilidades de precipitación son elevadas, alcanzando el 100% en varios periodos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que es muy probable que los residentes de Moaña necesiten paraguas o impermeables si planean salir durante estas horas.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el sur, con rachas que podrían alcanzar hasta 67 km/h en las horas más intensas, especialmente entre las 19:00 y las 21:00. Esta intensidad del viento, combinada con la lluvia, podría generar condiciones de mal tiempo, por lo que se recomienda precaución al desplazarse, especialmente en áreas expuestas.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas será variable, con un 25% de posibilidad en las primeras horas y un aumento significativo hasta un 65% entre las 13:00 y las 19:00. Esto indica que, aunque las tormentas no son garantizadas, los residentes deben estar atentos a posibles cambios en el tiempo que podrían traer consigo descargas eléctricas y ráfagas de viento más intensas.

En resumen, el día en Moaña se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas y un viento fuerte. Se aconseja a la población que tome las precauciones necesarias para mantenerse cómoda y segura durante este día invernal.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-21T20:47:12.