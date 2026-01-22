El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, jueves 22 de enero

El día de hoy, 22 de enero de 2026, Meis se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que se mantendrá durante la mayor parte del día. La temperatura oscilará entre los 7 y 12 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 85% por la mañana y alcanzando hasta un 99% en las horas previas a la tarde. Esta combinación de alta humedad y temperaturas frescas puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Meis vestirse adecuadamente para el tiempo.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que comiencen a ser más significativas a partir de la tarde. La probabilidad de lluvia es del 100% en varios periodos, especialmente entre la 1 y las 7 de la tarde, y nuevamente entre las 7 y la 1 de la mañana del día siguiente. Las cantidades de lluvia previstas varían, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 4 mm en total, lo que indica que se podrían presentar chubascos moderados.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 66 km/h en las horas de la tarde. Esta intensidad del viento, combinada con la lluvia, podría generar condiciones de incomodidad y, en algunos casos, afectar la visibilidad en las carreteras. Se aconseja precaución a quienes deban desplazarse durante el día.

A pesar de las condiciones adversas, la actividad en el exterior no se verá completamente detenida. Sin embargo, es fundamental que los residentes de Meis tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre. La posibilidad de tormentas es del 70% en la franja horaria de la tarde, lo que podría traer consigo descargas eléctricas.

En resumen, el día en Meis se caracterizará por un tiempo muy nuboso, con lluvias intermitentes y un viento fuerte. Se recomienda estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad personal y de los bienes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-21T20:47:12.