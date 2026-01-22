El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, jueves 22 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Meaño según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 22 de enero de 2026, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que se mantendrá durante la mayor parte del día. La temperatura oscilará entre los 9 y 12 grados , proporcionando un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.
La probabilidad de lluvia es notable, alcanzando un 100% en varios periodos del día. Se espera que las precipitaciones sean más intensas en la tarde, con acumulados que podrían llegar hasta los 2 mm. Las lluvias serán intermitentes, comenzando con ligeras lloviznas en la mañana y aumentando en intensidad hacia la tarde, donde se prevén chubascos más significativos. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las horas de la mañana, lo que contribuirá a una sensación de frío mayor.
El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se registrarán rachas de viento que alcanzarán hasta 76 km/h, especialmente en la tarde. La dirección del viento será predominantemente del sur, lo que podría generar un ambiente más fresco y húmedo. Las ráfagas de viento podrían causar algunas molestias, por lo que se recomienda precaución al salir, especialmente en áreas expuestas.
A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, con un ligero aumento hacia la tarde, alcanzando los 12 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de la humedad y el viento. Las condiciones climáticas sugieren que es un buen día para actividades en interiores, ya que las probabilidades de lluvia y el viento fuerte podrían hacer que las actividades al aire libre sean incómodas.
En resumen, los habitantes de Meaño deben prepararse para un día de cielo cubierto, con lluvias intermitentes y un viento fuerte. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir. La jornada se caracterizará por un ambiente fresco y húmedo, ideal para disfrutar de actividades en casa o en lugares cerrados.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-21T20:47:12.
