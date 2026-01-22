El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, jueves 22 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Marín según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 22 de enero de 2026, Marín se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 82% al inicio del día, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.
A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura fluctúe entre 8 y 9 grados, con una ligera disminución en la velocidad del viento, que soplará del noroeste a unos 36 km/h. Sin embargo, a lo largo del día, el viento cambiará de dirección hacia el sur, aumentando su velocidad, especialmente en las horas de la tarde, donde se prevén rachas de hasta 61 km/h.
La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidades de lluvia en los intervalos de la mañana y la tarde. Las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar hasta 2 mm, lo que indica que, aunque la lluvia no será intensa, sí será constante. En particular, se prevé que entre las 13:00 y las 19:00 horas, la probabilidad de tormenta aumente, alcanzando un 70% en este periodo, lo que podría generar algunas tormentas aisladas.
La tarde se presentará con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 11 grados, pero la sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de viento y humedad. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la nubosidad, por lo que se recomienda precaución al conducir.
A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán cambios significativos. El cielo permanecerá cubierto, y la temperatura descenderá ligeramente, manteniéndose alrededor de los 10 grados. La humedad aumentará, alcanzando niveles cercanos al 99% hacia el final del día, lo que podría generar niebla en las primeras horas de la mañana del día siguiente.
En resumen, Marín experimentará un día gris y húmedo, con lluvias intermitentes y un viento notablemente fuerte. Se aconseja a los residentes que se preparen para condiciones invernales y que tomen precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor actividad de lluvia y viento.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-21T20:47:12.
