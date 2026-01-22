El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 22 de enero

Hoy, 22 de enero de 2026, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con intervalos de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 87%, lo que generará una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura oscile entre los 10 y 12 grados, con picos de hasta 13 grados en las horas más cálidas. Sin embargo, la sensación térmica podría ser inferior debido a la alta humedad y la presencia de viento. Este viento, que soplará principalmente del oeste y suroeste, alcanzará velocidades de hasta 49 km/h, lo que podría generar rachas más intensas en algunas áreas, especialmente en la costa.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidad de lluvia en los periodos de la mañana y la tarde. Se anticipa que las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm en las primeras horas y hasta 3 mm en la tarde. Esto podría ocasionar un ambiente húmedo y resbaladizo, por lo que se recomienda precaución al desplazarse.

En cuanto a las tormentas, la probabilidad es moderada, con un 30% en las primeras horas del día, aumentando a un 70% en la tarde. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, podrían desarrollarse en la región, especialmente en la franja horaria de la tarde, cuando las condiciones atmosféricas son más propicias.

Los intervalos nubosos continuarán durante la noche, con temperaturas que descenderán a alrededor de 10 grados. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las horas de la mañana y la tarde. Por lo tanto, se aconseja a los conductores y peatones que tomen precauciones adicionales.

En resumen, A Illa de Arousa experimentará un día mayormente cubierto y húmedo, con lluvias ligeras y un viento notable. Es un día ideal para actividades en interiores, y se recomienda estar preparado para cambios repentinos en el tiempo, especialmente en la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-21T20:47:12.