El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, jueves 22 de enero

El día de hoy, 22 de enero de 2026, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 13 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 100% en las horas más frescas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, con cielos cubiertos y nubosidad persistente. La probabilidad de lluvia es alta, especialmente en las horas centrales del día, donde se prevé que la precipitación alcance hasta 3 mm. Esto se debe a un sistema de baja presión que afecta la región, trayendo consigo lluvias intermitentes y, en algunos momentos, más intensas.

El viento soplará del sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 60 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco. Las velocidades del viento variarán a lo largo del día, comenzando con ráfagas de 23 km/h en la mañana y aumentando gradualmente. Este viento, combinado con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que hay un 60% de posibilidad de que se produzcan en las horas de la tarde, especialmente entre la 1 y las 7 de la tarde. Esto podría traer consigo no solo lluvias, sino también descargas eléctricas, por lo que se recomienda a los ciudadanos estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones si se encuentran al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, manteniéndose alrededor de los 11 grados . La nubosidad persistirá, y aunque la probabilidad de lluvia disminuirá, no se descartan chubascos aislados. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche.

En resumen, A Guarda experimentará un día mayormente cubierto y húmedo, con lluvias intermitentes y un viento notablemente fuerte. Se aconseja a los residentes que se preparen para un tiempo inestable y que tomen las precauciones necesarias para mantenerse seguros.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-21T20:47:12.