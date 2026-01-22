El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, jueves 22 de enero

El día de hoy, 22 de enero de 2026, Gondomar se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos nublados que dominarán la mayor parte de la jornada. Desde la medianoche hasta la mañana, la cobertura de nubes será total, lo que generará una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 13 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

A lo largo del día, se prevé que la humedad relativa se mantenga alta, con valores que rondarán entre el 65% y el 100%. Esto, sumado a la baja temperatura, podría generar una sensación térmica más fría de lo habitual. La combinación de nubes y humedad sugiere que la visibilidad podría verse afectada en algunos momentos, especialmente en las primeras horas del día.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean escasas pero constantes. A partir de la mañana, se anticipa la posibilidad de lluvias ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm en total. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios intervalos del día, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Gondomar necesiten paraguas o impermeables si planean salir.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán ráfagas de viento que alcanzarán hasta 74 km/h, con dirección predominante del oeste y suroeste. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas y expuestas. Las velocidades del viento oscilarán entre 4 y 56 km/h a lo largo del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 25% de posibilidad de tormentas eléctricas en la franja horaria de la mañana, aumentando a un 65% en la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían venir acompañadas de actividad eléctrica en algunos momentos.

Los habitantes de Gondomar deben estar preparados para un día mayormente nublado y fresco, con lluvias ligeras y un viento notable. Es recomendable vestirse adecuadamente para el tiempo y estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-21T20:47:12.