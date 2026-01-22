El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, jueves 22 de enero

Hoy, 22 de enero de 2026, Cuntis se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta que alcanzará el 35% entre la 1 y las 7 de la mañana. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 5 y 8 grados , lo que puede resultar en una sensación térmica más baja debido a la humedad elevada, que rondará el 97%.

A medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad persista, con intervalos de lluvia escasa. La precipitación acumulada podría llegar a 0.5 mm en las primeras horas, lo que contribuirá a un ambiente húmedo y fresco. La dirección del viento será predominantemente del oeste, con velocidades que alcanzarán hasta 9 km/h, aumentando ligeramente a medida que se acerque la tarde.

Durante la tarde, la situación meteorológica se tornará más complicada. La probabilidad de lluvia aumentará, con un total de precipitación que podría alcanzar hasta 3 mm. Las temperaturas se mantendrán estables, alcanzando un máximo de 10 grados , pero la sensación de frío se verá acentuada por rachas de viento que podrían superar los 30 km/h, especialmente entre las 6 y las 7 de la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que puede generar una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas. La combinación de viento y humedad podría hacer que la tarde se sienta más fría de lo que realmente es, por lo que se recomienda a los habitantes de Cuntis que se vistan adecuadamente para enfrentar el tiempo.

A medida que se acerque la noche, la probabilidad de tormenta aumentará, especialmente entre las 7 y las 9 de la noche, con un 70% de posibilidad de que se produzcan descargas eléctricas. Las condiciones seguirán siendo adversas, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes que podrían persistir hasta la medianoche. La temperatura descenderá a 8 grados , y el viento del sur mantendrá su intensidad, lo que podría generar un ambiente incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

En resumen, el día de hoy en Cuntis se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias y un ambiente fresco. Se aconseja a los ciudadanos estar preparados para condiciones cambiantes y tomar precauciones si planean salir.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-21T20:47:12.