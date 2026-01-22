El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, jueves 22 de enero

El día de hoy, 22 de enero de 2026, Catoira se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con tormentas y lluvias escasas que podrían comenzar a manifestarse. La temperatura se mantendrá en torno a los 9 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura fluctúe ligeramente, alcanzando un máximo de 12 grados en las horas centrales. La humedad relativa será alta, con valores que rondarán el 99% en la mañana, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. Este nivel de humedad también puede favorecer la formación de niebla en algunas áreas, especialmente en las primeras horas del día.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 20 y 34 km/h, alcanzando rachas de hasta 68 km/h en momentos puntuales. Esta intensidad del viento puede generar un ambiente incómodo, especialmente para quienes se desplacen al aire libre. Es recomendable tomar precauciones, sobre todo en zonas expuestas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la lluvia sea más intensa en la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a 3 mm. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos del día, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias. Además, existe un 65% de probabilidad de tormentas durante la tarde, lo que podría intensificar las condiciones climáticas adversas.

A lo largo de la jornada, los intervalos nubosos se alternarán con momentos de cielo cubierto, lo que limitará la visibilidad y podría afectar las actividades al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos que planifiquen sus actividades considerando estas condiciones, llevando consigo paraguas o impermeables.

En resumen, el día en Catoira se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos mayormente nublados y la posibilidad de lluvias y tormentas. Es un día para estar preparados y tomar las precauciones necesarias ante las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-21T20:47:12.