El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, jueves 22 de enero

Hoy, 22 de enero de 2026, A Cañiza se prepara para un día marcado por un cielo mayormente cubierto y la posibilidad de precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente muy nuboso, con tormentas y lluvias escasas que podrían comenzar a manifestarse a partir de la madrugada. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas a lo largo del día.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 4 y 9 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de 5 grados, mientras que durante la tarde, la temperatura podría alcanzar hasta 9 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser un poco más baja, especialmente en las primeras horas del día, donde se prevén valores de 0 a 3 grados, lo que podría hacer que la percepción del frío sea más intensa.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se anticipa que soplará desde el oeste y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 66 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente durante la tarde, cuando se espera que la velocidad del viento se mantenga entre 24 y 35 km/h. Los ciudadanos deben tener precaución, ya que estas rachas podrían afectar la movilidad y la seguridad en exteriores.

En cuanto a la precipitación, se prevé que la lluvia sea más intensa en la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a los 4 mm. Las lluvias serán intermitentes, con momentos de mayor intensidad, especialmente entre las 19:00 y 21:00 horas, cuando la probabilidad de tormenta se incrementa hasta un 70%. Esto podría generar condiciones de visibilidad reducida y un aumento en el riesgo de inundaciones en áreas propensas.

A lo largo del día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con intervalos de nubosidad que podrían ofrecer breves momentos de claridad, pero en general, el ambiente será gris y húmedo. Los habitantes de A Cañiza deben estar preparados para un día de invierno típico, con la posibilidad de llevar paraguas y abrigos para enfrentar las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-21T20:47:12.