El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, jueves 22 de enero

Hoy, 22 de enero de 2026, Cangas se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que sugieren la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 11 grados . A medida que avance el día, las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 12 grados, lo que puede resultar en un ambiente fresco y húmedo.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían llegar hasta 1.0 mm en total. Las primeras gotas podrían comenzar a caer alrededor de las 12:00, y se prevé que continúen intermitentemente hasta la tarde. La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las horas más críticas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se anticipa que sople desde el sur, con rachas que podrían alcanzar hasta 65 km/h en las horas de mayor intensidad. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas expuestas. La dirección del viento, combinada con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

A lo largo del día, la visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. Los conductores deben tener precaución, ya que las condiciones podrían volverse resbaladizas debido a la acumulación de agua en las carreteras.

En cuanto a la actividad eléctrica, se prevé un 25% de probabilidad de tormentas en la tarde, lo que podría traer consigo algunos truenos y relámpagos, aunque no se espera que sean severos. Sin embargo, es recomendable estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

En resumen, el día en Cangas se caracterizará por un cielo cubierto, lluvias ligeras y un viento fuerte del sur. Es un buen momento para llevar un paraguas y abrigarse bien si se planea salir, ya que las condiciones climáticas pueden resultar incómodas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-21T20:47:12.