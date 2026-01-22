El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, jueves 22 de enero

El día de hoy, 22 de enero de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 79% al inicio del día, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, con mínimas variaciones, oscilando entre 9 y 10 grados. La probabilidad de lluvia será significativa, especialmente en las horas centrales del día, con un acumulado de precipitaciones que podría llegar hasta los 3 mm. Esto se debe a la presencia de un sistema de baja presión que afecta la región, generando condiciones propensas para la lluvia.

Durante la tarde, el cielo continuará cubierto, y la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, con un 100% de posibilidad en intervalos específicos. Las lluvias serán escasas, pero persistentes, lo que podría ocasionar un ambiente húmedo y fresco. La temperatura podría alcanzar un máximo de 13 grados hacia el final de la tarde, aunque la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

El viento soplará desde el sur, con rachas que alcanzarán hasta 64 km/h, lo que contribuirá a un ambiente ventoso y fresco. Las ráfagas más intensas se sentirán especialmente en las horas de la tarde, lo que podría afectar actividades al aire libre. Es recomendable que los residentes tomen precauciones si planean salir, especialmente en áreas expuestas.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 65% de posibilidad en la tarde, lo que podría traer consigo algunas descargas eléctricas. Sin embargo, la intensidad de las tormentas no se prevé que sea severa. A medida que se acerque la noche, las condiciones se mantendrán similares, con cielos cubiertos y temperaturas que descenderán nuevamente a los 10 grados.

En resumen, el día en Cambados se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Se aconseja a la población estar preparada para las condiciones meteorológicas cambiantes y tomar las precauciones necesarias ante la posibilidad de tormentas y vientos fuertes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-21T20:47:12.