El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, jueves 22 de enero

Hoy, 22 de enero de 2026, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente nublado con la posibilidad de lluvias intermitentes. Desde las primeras horas de la mañana, se prevén intervalos nubosos que traerán consigo lluvias escasas, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 7 y 12 grados a lo largo del día, lo que sugiere que es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Esto es especialmente relevante para aquellos que realicen actividades al aire libre, ya que la combinación de frío y humedad puede resultar incómoda.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones de cielo cambien a un estado más cubierto, con un aumento en la intensidad de las lluvias hacia la tarde. En particular, se anticipa que entre las 18:00 y las 19:00 horas, la precipitación podría ser más significativa, con valores que podrían alcanzar hasta 3 mm. Esto se debe a la llegada de un sistema frontal que afectará la región, trayendo consigo no solo lluvias, sino también la posibilidad de tormentas, especialmente en la franja horaria de 13:00 a 19:00, donde la probabilidad de tormenta se sitúa en un 70%.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy, con rachas que podrían alcanzar hasta 62 km/h en las horas de la tarde. El viento soplará principalmente del sur, lo que podría contribuir a una sensación de frío adicional. Es aconsejable tener precaución, especialmente en áreas abiertas o en la carretera, donde las ráfagas de viento podrían afectar la visibilidad y la estabilidad.

A lo largo de la jornada, los ciudadanos de Caldas de Reis deben estar preparados para cambios bruscos en el tiempo. Aunque las lluvias serán intermitentes, la acumulación de agua en las calles podría generar problemas de drenaje. Por lo tanto, es recomendable evitar zonas propensas a inundaciones y mantenerse informado sobre las actualizaciones meteorológicas. En resumen, un día de clima variable y fresco espera a Caldas de Reis, con lluvias y viento que marcarán la pauta.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-21T20:47:12.