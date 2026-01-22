El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, jueves 22 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Bueu según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 22 de enero de 2026, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 9 grados centígrados. A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 13 grados en las horas más cálidas.
La probabilidad de lluvia es notable, con un 100% de posibilidad de precipitaciones en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea escasa en las primeras horas, pero a partir del mediodía, la intensidad podría aumentar, con acumulaciones que podrían llegar hasta 2 mm en total. Las lluvias continuarán intermitentemente hasta la noche, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.
La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 99% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros. Los vientos también jugarán un papel importante en el tiempo de hoy, soplando desde el sur y sureste con velocidades que oscilarán entre 14 y 38 km/h. Las rachas de viento podrían ser más intensas, alcanzando hasta 83 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar condiciones de incomodidad y, en algunos casos, afectar la visibilidad.
A lo largo del día, se prevé que la probabilidad de tormentas sea variable, con un 35% en la mañana y un 70% en la tarde. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, la posibilidad de que se desarrollen es considerable, especialmente en las horas centrales del día. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y prepararse para posibles cambios bruscos en el tiempo.
En resumen, el día en Bueu se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvia, especialmente en la tarde. Se recomienda a los residentes que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas y que tomen precauciones si planean salir, dado el potencial de tormentas y vientos fuertes.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-21T20:47:12.
