El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, jueves 22 de enero

El día de hoy, 22 de enero de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que anticipa un ambiente gris y poco soleado. A medida que avance el día, se espera que los intervalos nubosos se intensifiquen, con lluvias escasas que podrían comenzar a caer en la madrugada y continuar durante la mañana.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 11 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo hacia la tarde. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos del día. Esto generará un ambiente húmedo y frío, por lo que se recomienda a los habitantes de Barro vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la lluvia sea más intensa en la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a los 4 mm. La probabilidad de lluvia es del 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que los residentes necesiten paraguas o impermeables si planean salir. Las lluvias serán intermitentes, con momentos de mayor intensidad, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el sur, con rachas que alcanzarán hasta los 64 km/h en las horas más ventosas. Esto podría generar una sensación de frío adicional, por lo que es aconsejable tener precaución al salir, especialmente en áreas expuestas. Las ráfagas de viento podrían ser más fuertes durante la tarde, coincidiendo con la llegada de las lluvias.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 65% de posibilidad en las horas de la tarde, lo que podría traer consigo descargas eléctricas. Los residentes deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones si se presentan condiciones de tormenta.

En resumen, el día en Barro se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con lluvias intermitentes y un ambiente fresco y húmedo. Se recomienda a la población estar preparada para las inclemencias del tiempo y evitar actividades al aire libre durante los momentos de mayor precipitación y viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-21T20:47:12.