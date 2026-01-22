El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, jueves 22 de enero

El día de hoy, 22 de enero de 2026, Baiona se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 13 grados , proporcionando un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 21:00 horas, cuando se prevé que se registre una temperatura de 13 grados. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 100% en las horas de la tarde, lo que podría contribuir a una sensación de frío más intensa. La combinación de la alta humedad y las bajas temperaturas puede hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es.

Las precipitaciones son un factor importante a considerar hoy, con una probabilidad del 100% de lluvia en varios intervalos del día. Se anticipa que las lluvias sean ligeras, con acumulaciones que podrían llegar hasta 1.0 mm en total. Las primeras lluvias podrían comenzar a caer alrededor de las 05:00 horas, y se espera que continúen intermitentemente hasta la noche. Esto podría afectar las actividades al aire libre, por lo que se recomienda a los residentes y visitantes que tomen precauciones y se preparen para condiciones húmedas.

El viento también jugará un papel en el tiempo de hoy, con ráfagas que alcanzarán hasta 74 km/h en las horas de la tarde. La dirección del viento será predominantemente del oeste, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco. Las ráfagas más fuertes se sentirán especialmente en las zonas costeras, donde el viento puede ser más intenso.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 50% de posibilidad de tormentas eléctricas en la tarde, especialmente entre las 19:00 y 21:00 horas. Esto podría traer consigo un aumento en la intensidad de las lluvias y un mayor riesgo de actividad eléctrica. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones si se encuentran al aire libre durante estos períodos.

En resumen, Baiona experimentará un día mayormente cubierto y fresco, con lluvias intermitentes y un viento notablemente fuerte. Se aconseja a todos que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas y que se preparen para un día húmedo y ventoso.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-21T20:47:12.