El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, jueves 22 de enero

El día de hoy, 22 de enero de 2026, As Neves se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas y lluvias escasas que comenzarán a manifestarse. La temperatura se mantendrá en torno a los 8 grados durante la mayor parte del día, descendiendo ligeramente a 7 grados en las horas más frías de la mañana.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 11 grados en las horas de la tarde, lo que podría ofrecer un leve respiro en medio de las condiciones invernales. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 99% en las primeras horas del día. Esto generará un ambiente frío y húmedo, por lo que se recomienda a los habitantes de As Neves que se vistan adecuadamente para evitar el malestar.

Las precipitaciones serán un factor constante, con acumulados que podrían llegar a 0.5 mm en las horas de la tarde. La probabilidad de lluvia es del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones de lluvia intermitente a lo largo del día.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sur, con rachas que podrían alcanzar hasta 73 km/h en las horas de la tarde. Esta intensidad del viento, combinada con la lluvia, podría generar condiciones de incomodidad y, en algunos casos, podría afectar la visibilidad en las carreteras. Se aconseja precaución a quienes planeen salir, especialmente en áreas expuestas.

En resumen, el día en As Neves se caracterizará por un cielo cubierto, lluvias intermitentes y temperaturas frescas. La combinación de humedad y viento fuerte hará que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Los residentes deben estar preparados para un día invernal, con la posibilidad de tormentas y un ambiente húmedo que dominará la jornada.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-21T20:47:12.