El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero

Hoy, 21 de enero de 2026, Vilanova de Arousa se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una alta probabilidad de lluvia que se mantendrá a lo largo del día. La previsión indica que la precipitación será constante, con un total estimado de 1.5 mm, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia escasa, especialmente en las primeras horas.

La temperatura se mantendrá relativamente fresca, oscilando entre los 10 y 14 grados . A primera hora, se registrarán 12 grados, y a medida que avance el día, la temperatura podría alcanzar un máximo de 14 grados hacia el mediodía. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad elevada, que alcanzará el 90% en algunos momentos, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el sur, con rachas que pueden alcanzar hasta 70 km/h. Esta intensidad del viento, combinada con la lluvia, podría generar condiciones de incomodidad y, en algunos casos, podría afectar la visibilidad en las carreteras. Los vientos más fuertes se sentirán especialmente durante la tarde, por lo que se recomienda precaución al desplazarse.

La probabilidad de tormentas es alta, con un 90% de posibilidad de que se produzcan en las horas centrales del día. Esto significa que, además de la lluvia, podrían presentarse tormentas eléctricas, lo que añade un nivel de riesgo adicional para actividades al aire libre. Es aconsejable que los residentes eviten salir sin necesidad durante las horas de mayor actividad tormentosa.

A lo largo del día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con intervalos de nubosidad que podrían dar paso a momentos de lluvia más intensa. La probabilidad de precipitación se mantiene en un 100% durante las horas de la mañana y la tarde, lo que refuerza la necesidad de estar preparados para condiciones cambiantes.

En resumen, el día en Vilanova de Arousa se presenta como uno de lluvia y viento, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de tormentas. Los ciudadanos deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias para garantizar su seguridad.

El día de hoy, 21 de enero de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 1:00 y las 7:00, así como de 7:00 a 13:00 y de 13:00 a 19:00. Esto sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones de lluvia intermitente, aunque la cantidad de precipitación esperada no será excesiva, con valores que oscilan entre 0.1 y 3 mm en las diferentes franjas horarias.

El día de hoy, 21 de enero de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que la probabilidad de precipitación sea del 100% en varios intervalos del día, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente tormentosas.

Hoy, 21 de enero de 2026, Vilagarcía de Arousa se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas adversas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una alta probabilidad de lluvia y tormentas que afectarán a la región. La previsión indica que la precipitación será constante, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 6 mm en las horas más intensas, especialmente entre las 01:00 y las 19:00 horas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-20T20:57:11.