El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero

Hoy, 21 de enero de 2026, Vilagarcía de Arousa se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas adversas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una alta probabilidad de lluvia y tormentas que afectarán a la región. La previsión indica que la precipitación será constante, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 6 mm en las horas más intensas, especialmente entre las 01:00 y las 19:00 horas.

La temperatura se mantendrá bastante estable a lo largo del día, oscilando entre los 10 y 14 grados . A primera hora, se registrarán 13 grados, que descenderán ligeramente hacia la tarde, alcanzando los 11 grados. La sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará del sur y suroeste, con rachas que podrían superar los 60 km/h, especialmente en las horas centrales del día. Este viento fuerte, combinado con la lluvia, generará un ambiente fresco y húmedo, lo que podría resultar incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

La humedad relativa será alta, alcanzando valores cercanos al 96%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas. La combinación de viento y humedad podría generar condiciones propensas a la formación de niebla en las primeras horas de la mañana, reduciendo la visibilidad en algunas áreas.

La probabilidad de tormenta es considerable, con un 95% de posibilidad de que se produzcan fenómenos eléctricos durante la tarde. Esto significa que es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones, especialmente aquellos que planeen actividades al aire libre. Las tormentas podrían ir acompañadas de lluvias intensas y ráfagas de viento, lo que podría causar interrupciones en el tráfico y en las actividades cotidianas.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan inestables, con un cielo mayormente cubierto y la posibilidad de chubascos intermitentes. La tarde podría traer momentos de calma, pero no se descartan nuevas tormentas hacia el final del día. Por lo tanto, es aconsejable estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y evitar desplazamientos innecesarios.

En resumen, hoy en Vilagarcía de Arousa se prevé un día de lluvia y tormentas, con temperaturas frescas y un viento fuerte que podría complicar las actividades al aire libre. La población debe estar preparada para condiciones cambiantes y tomar las precauciones necesarias.

El día de hoy, 21 de enero de 2026, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% durante los periodos más críticos del día. Las lluvias serán intermitentes, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 4 mm en las primeras horas, disminuyendo a lo largo de la jornada.

El día de hoy, 21 de enero de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que la probabilidad de precipitación sea del 100% en varios intervalos del día, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente tormentosas.

Hoy, 21 de enero de 2026, Vilanova de Arousa se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una alta probabilidad de lluvia que se mantendrá a lo largo del día. La previsión indica que la precipitación será constante, con un total estimado de 1.5 mm, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia escasa, especialmente en las primeras horas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-20T20:57:11.