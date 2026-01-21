El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero

El día de hoy, 21 de enero de 2026, Vilaboa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 5 mm en total.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 11 grados durante la mayor parte del día, con un ligero aumento a 12 grados en las horas centrales. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas y se mantendrá por encima del 80% durante el resto del día. Esto generará un ambiente bastante húmedo y fresco, lo que podría resultar incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

El viento soplará desde el sur, con rachas que podrían alcanzar hasta 44 km/h en las horas de mayor intensidad. Este viento, combinado con la lluvia, podría generar condiciones adversas, especialmente para actividades al aire libre. Se recomienda precaución al conducir y evitar situaciones que puedan poner en riesgo la seguridad personal.

A medida que avance la tarde, la probabilidad de tormentas se incrementará, alcanzando un 95% en los periodos de la tarde y la noche. Esto sugiere que es probable que se produzcan tormentas eléctricas, lo que podría intensificar la lluvia en algunos momentos. Los intervalos nubosos también se alternarán con momentos de mayor actividad eléctrica, lo que podría generar un espectáculo natural, pero también riesgos asociados.

En resumen, el día en Vilaboa se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen para condiciones húmedas y ventosas, y que tomen las precauciones necesarias para mantenerse seguros. La jornada concluirá con cielos cubiertos y una temperatura que descenderá a 9 grados en las horas nocturnas, marcando el final de un día marcado por la inclemencia del tiempo.

El día de hoy, 21 de enero de 2026, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea intermitente, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 5 mm en total, siendo más intensas en las horas centrales del día.

El día de hoy, 21 de enero de 2026, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como de 13:00 a 19:00. Las tormentas serán una constante, con una probabilidad de tormenta que alcanzará hasta el 95% en los periodos mencionados.

El día de hoy, 21 de enero de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, la atmósfera estará marcada por un cielo cubierto con tormentas y lluvias escasas, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente inestables. La probabilidad de precipitación es del 100% durante las primeras horas del día, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-20T20:57:11.