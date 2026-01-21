El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero

El día de hoy, 21 de enero de 2026, Vila de Cruces se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 9 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 10 grados en las horas centrales.

La precipitación será un factor importante, con valores que oscilarán entre 0.1 y 5 mm, siendo más intensos en las primeras horas de la tarde. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00, 07:00 a 13:00, 13:00 a 19:00 y 19:00 a 01:00, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Vila de Cruces experimenten lluvias intermitentes durante todo el día.

En cuanto a las tormentas, la probabilidad de que se produzcan es alta, alcanzando hasta un 95% en los periodos de 13:00 a 19:00 y 19:00 a 01:00. Esto sugiere que, además de las lluvias, podrían presentarse tormentas que acompañen a las precipitaciones, especialmente en la tarde y la noche.

El viento también jugará un papel relevante en la jornada. Se espera que sople desde el sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 70 km/h en las horas más intensas. Las velocidades del viento oscilarán entre 25 y 37 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja, especialmente en combinación con la humedad del ambiente.

La sensación térmica se mantendrá en torno a los 6 grados en la mañana, descendiendo a 3 grados en las horas de la tarde y la noche. Esto significa que, a pesar de las temperaturas que marcan el termómetro, la percepción del frío será más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos abrigarse adecuadamente si planean salir.

El orto se producirá a las 08:56 y el ocaso a las 18:31, lo que proporcionará un día relativamente corto con poca luz solar, acentuando la sensación de frío y humedad. En resumen, se prevé un día gris y lluvioso en Vila de Cruces, donde la precaución es clave para enfrentar las condiciones meteorológicas adversas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-20T20:57:11.