El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero

Hoy, 21 de enero de 2026, Vigo se prepara para un día marcado por un tiempo inestable y húmedo. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de lluvia que alcanza el 100% en varios periodos del día. Las condiciones meteorológicas indican que se presentarán tormentas y lluvias escasas, especialmente durante la mañana y la tarde, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para quienes planeen salir.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 10 y 14 grados . A primera hora, se registrarán 12 grados, que descenderán a 10 grados por la tarde. La sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad, que alcanzará el 100% en algunos momentos, especialmente durante la mañana. Esta combinación de temperatura y humedad puede resultar en un ambiente frío y húmedo, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se esperan rachas de viento que alcanzarán hasta 70 km/h, con dirección predominantemente del oeste y suroeste. Estas ráfagas pueden hacer que la sensación de frío sea más intensa, por lo que es aconsejable tener precaución, especialmente en áreas expuestas.

A lo largo del día, la probabilidad de tormenta se mantendrá alta, con un 95% de posibilidad en los periodos de la tarde y la noche. Esto sugiere que, además de la lluvia, podrían producirse tormentas eléctricas, lo que podría afectar actividades al aire libre y el tráfico en la ciudad. Los intervalos nubosos continuarán, con momentos de mayor nubosidad que podrían limitar la visibilidad.

En cuanto a la precipitación, se prevé que caigan entre 1 y 2 mm de lluvia a lo largo del día, con los momentos más intensos de lluvia esperados entre las 1:00 y las 7:00 de la tarde. Es recomendable llevar paraguas y ropa impermeable si se planea salir.

En resumen, el día en Vigo se caracterizará por un tiempo muy nuboso, con lluvias y tormentas, temperaturas frescas y un viento fuerte. La población debe estar atenta a las condiciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias para mantenerse segura y cómoda durante este día invernal.

El día de hoy, 21 de enero de 2026, Cangas se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con intervalos de lluvia escasa que se intensificarán a lo largo del día. Las condiciones meteorológicas indican que la probabilidad de precipitación es del 100% en varios periodos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia.

El día de hoy, 21 de enero de 2026, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea intermitente, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 5 mm en total, siendo más intensas en las horas centrales del día.

El día de hoy, 21 de enero de 2026, Mos se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que la probabilidad de precipitación sea del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 1:00 y las 7:00, así como entre la 1:00 y las 3:00 de la tarde. Esto indica que los habitantes deben estar preparados para condiciones de lluvia intermitente.

