El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero

El día de hoy, 21 de enero de 2026, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. La temperatura se mantendrá constante alrededor de los 11 grados , lo que contribuirá a una sensación de frío, especialmente con la alta humedad relativa que alcanzará el 100% en algunos momentos del día.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas se tornarán más inestables. La probabilidad de tormenta es alta, alcanzando un 90% en el periodo de 19:00 a 01:00, lo que sugiere que los habitantes de Valga deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas. Las precipitaciones se incrementarán, con valores que podrían llegar hasta los 4 mm en las horas más intensas de la tormenta.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 54 km/h. Esta combinación de viento fuerte y lluvia puede generar condiciones adversas, por lo que se recomienda precaución al desplazarse, especialmente en áreas expuestas.

Durante la tarde, las lluvias continuarán, aunque podrían disminuir ligeramente en intensidad. Sin embargo, el cielo permanecerá cubierto, y la sensación de frío se verá acentuada por la humedad y el viento. La temperatura podría descender a 9 grados en las horas más frescas de la noche, lo que hará que la vestimenta adecuada sea esencial para quienes necesiten salir.

A lo largo del día, la humedad relativa se mantendrá alta, fluctuando entre el 82% y el 100%, lo que podría generar un ambiente incómodo para algunas personas. Es importante que los residentes de Valga se mantengan informados sobre las actualizaciones meteorológicas, ya que la situación puede cambiar rápidamente.

En resumen, el día de hoy en Valga se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas, temperaturas frescas y vientos fuertes. Se aconseja a la población que tome las precauciones necesarias y evite actividades al aire libre durante los momentos de mayor inestabilidad.

Hoy, 21 de enero de 2026, Caldas de Reis se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una alta probabilidad de lluvia que se mantendrá a lo largo del día. La situación meteorológica indica que la lluvia será escasa en las primeras horas, pero se intensificará conforme avance la jornada, especialmente en los periodos de la tarde y la noche.

El día de hoy, 21 de enero de 2026, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% durante los periodos más críticos del día. Las lluvias serán intermitentes, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 4 mm en las primeras horas, disminuyendo a lo largo de la jornada.

Hoy, 21 de enero de 2026, Pontecesures se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas adversas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta que alcanzará el 85% en los periodos de la tarde y la noche. La atmósfera se presenta inestable, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de lluvias y tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-20T20:57:11.