El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero

El día de hoy, 21 de enero de 2026, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. La temperatura oscilará entre los 9 y 12 grados , lo que sugiere que los residentes y visitantes deben abrigarse adecuadamente para enfrentar el frío.

A lo largo del día, la probabilidad de precipitación se mantiene alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que indica que las lluvias serán una constante. Las precipitaciones acumuladas podrían variar, con valores que oscilan entre 0.2 y 4 mm, siendo más intensas en las horas centrales de la jornada. En particular, se prevé que las tormentas sean más frecuentes entre las 13:00 y las 19:00 horas, con una probabilidad de tormenta del 95% en este intervalo.

El viento también jugará un papel importante en la jornada, soplando desde el suroeste con velocidades que alcanzarán hasta 33 km/h. Esto podría generar ráfagas más intensas, especialmente durante las tormentas, lo que podría afectar la sensación térmica y hacer que el tiempo se sienta aún más frío. Los vientos serán constantes, lo que podría causar incomodidad al aire libre, especialmente para aquellos que planean actividades al exterior.

La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, alcanzando el 100% en las primeras horas y descendiendo ligeramente hacia la tarde, pero aún así se mantendrá en niveles elevados, lo que contribuirá a una sensación de bochorno y frío. Esto es un recordatorio de que, aunque las lluvias sean escasas en algunos momentos, la combinación de humedad y viento puede hacer que el tiempo se sienta más severo.

Para aquellos que planean salir, se recomienda llevar paraguas y ropa impermeable, así como estar atentos a las condiciones meteorológicas, ya que las tormentas pueden ser repentinas. Las condiciones climáticas de hoy en Tui son un claro recordatorio de que el invierno está en pleno apogeo, y es fundamental estar preparados para enfrentar un día lluvioso y fresco.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-20T20:57:11.