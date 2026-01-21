El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero

El día de hoy, 21 de enero de 2026, Tomiño se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente adversas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una alta probabilidad de tormentas y lluvias escasas. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 11 grados , lo que puede resultar en un ambiente fresco y húmedo.

A lo largo del día, se espera que la precipitación sea un factor constante, con valores que oscilarán entre 0.5 y 4 milímetros en diferentes periodos. La probabilidad de precipitación es del 100% entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 07:00 y las 13:00, lo que indica que es muy probable que los residentes experimenten lluvias durante estas horas. Posteriormente, la probabilidad de tormenta también se mantiene alta, alcanzando hasta un 95% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que las tormentas podrían ser intensas.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día y disminuyendo ligeramente a medida que avanza la jornada, pero manteniéndose por encima del 80%. Esto contribuirá a una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas relativamente frescas. Los vientos soplarán del sur, con velocidades que oscilarán entre 22 y 29 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos de tormenta.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, con intervalos de tormenta y lluvia escasa. La temperatura podría descender ligeramente a 9 grados hacia el final del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Los vientos del sur continuarán, aunque se espera que su intensidad disminuya un poco, con ráfagas que podrían llegar a 55 km/h en los momentos más ventosos.

Los residentes de Tomiño deben estar preparados para condiciones climáticas cambiantes y potencialmente severas. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de tormenta. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y el viento, así que se aconseja precaución al conducir. En resumen, el día se presenta como uno de los más inestables del mes, con un tiempo que exige atención y preparación.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 21 de enero de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y tormentoso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta que alcanza el 95% en los periodos de la tarde y la noche. Las condiciones meteorológicas sugieren que la lluvia será una constante, con precipitaciones que podrían acumular hasta 4 mm en total a lo largo del día.

El día de hoy, 21 de enero de 2026, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la probabilidad de precipitación es del 100%, lo que indica que es muy probable que los residentes experimenten lluvias intermitentes. Las condiciones meteorológicas se mantendrán inestables, con tormentas que podrían intensificarse en ciertos momentos del día.

El día de hoy, 21 de enero de 2026, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. La temperatura oscilará entre los 9 y 12 grados , lo que sugiere que los residentes y visitantes deben abrigarse adecuadamente para enfrentar el frío.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-20T20:57:11.