El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero

El día de hoy, 21 de enero de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, la atmósfera estará marcada por un cielo cubierto con tormentas y lluvias escasas, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente inestables. La probabilidad de precipitación es del 100% durante las primeras horas del día, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 11 grados a lo largo del día. En la mañana, se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 10 grados, descendiendo ligeramente a 9 grados por la tarde y llegando a un mínimo de 8 grados en las horas nocturnas. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad, que alcanzará el 100% en las primeras horas, contribuirá a una sensación de frío, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 67 km/h en las horas más activas de la tarde. Esta intensidad del viento puede generar condiciones de incomodidad y, en algunos casos, podría afectar la visibilidad y la seguridad en las carreteras, especialmente para vehículos ligeros. Los vientos más fuertes se sentirán entre las 9 y las 12 horas, por lo que se aconseja precaución al desplazarse.

A medida que avance el día, la probabilidad de tormentas se mantendrá alta, alcanzando hasta un 95% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, además de las lluvias, podrían producirse tormentas eléctricas, lo que podría complicar aún más las condiciones climáticas. La lluvia acumulada podría ser significativa, con pronósticos que indican hasta 5 mm de precipitación en total.

En resumen, hoy en Soutomaior se anticipa un día mayormente cubierto, con lluvias y tormentas, temperaturas frescas y vientos fuertes. Los ciudadanos deben estar preparados para un tiempo inestable y tomar las precauciones necesarias para garantizar su seguridad y bienestar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-20T20:57:11.