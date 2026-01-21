El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero

El día de hoy, 21 de enero de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 9 grados . La sensación térmica será ligeramente más baja, alcanzando los 6 grados, lo que podría hacer que los habitantes sientan un poco más de frío.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán en su mayoría ligeras. La precipitación acumulada podría variar, con valores que oscilan entre 0.1 y 4 mm, siendo más intensas en las horas de la tarde.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el sur y suroeste, con rachas que pueden alcanzar hasta los 79 km/h en los momentos más intensos. Esto podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en combinación con la humedad del ambiente. Las velocidades del viento oscilarán entre 24 y 53 km/h, lo que podría afectar actividades al aire libre.

En cuanto a las tormentas, la probabilidad de que se produzcan es considerable, con un 60% a 95% en diferentes periodos del día. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean escasas, la posibilidad de tormentas eléctricas no puede ser descartada, especialmente en la tarde y la noche.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura podría descender ligeramente, alcanzando los 7 grados , mientras que la sensación térmica podría bajar a 2 grados. Esto podría hacer que la tarde se sienta más fría de lo habitual, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente y eviten exponerse a las inclemencias del tiempo.

El ocaso se producirá a las 18:32, momento en el que las condiciones de luz natural disminuirán rápidamente, y la posibilidad de lluvias y tormentas podría continuar durante la noche. En resumen, se aconseja a los habitantes de Silleda que se preparen para un día de clima inestable, con lluvias, viento fuerte y temperaturas frescas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 21 de enero de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% durante los periodos más críticos del día. Las lluvias serán constantes, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 7 mm en total, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, cuando la intensidad de la lluvia será mayor.

El día de hoy, 21 de enero de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 9 grados . La sensación térmica será ligeramente más baja, alcanzando valores de hasta 3 grados en las horas más frías.

El día de hoy, 21 de enero de 2026, Vila de Cruces se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 9 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 10 grados en las horas centrales.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-20T20:57:11.