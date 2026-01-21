El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero

El día de hoy, 21 de enero de 2026, Sanxenxo se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que la probabilidad de precipitación sea alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm en las primeras horas y que se mantendrán en torno a 0.3 mm en las horas posteriores.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 10 y 13 grados . En la mañana, se registrarán temperaturas de 12 grados, que descenderán ligeramente a 11 grados por la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 70 km/h en las horas más intensas de la tormenta. Esto podría generar condiciones de mal tiempo, especialmente en zonas costeras, donde el oleaje podría ser más fuerte. Las rachas de viento serán más intensas en la mañana, disminuyendo ligeramente a medida que avance el día, pero manteniendo una velocidad constante que rondará los 40 km/h.

La probabilidad de tormentas es considerable, con un 80% de posibilidad en las horas centrales del día. Esto sugiere que, además de las lluvias, podrían producirse descargas eléctricas, lo que podría afectar actividades al aire libre. Es recomendable que los residentes y visitantes de Sanxenxo tomen precauciones y eviten salir a la calle sin un paraguas o protección adecuada.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, y aunque las lluvias podrían disminuir, la inestabilidad atmosférica persistirá. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia intensa, así que se aconseja conducir con precaución. En resumen, el día se presenta como uno de clima invernal, con lluvias, viento fuerte y temperaturas frescas, características típicas de esta época del año en la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-20T20:57:11.