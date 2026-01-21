El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero

El día de hoy, 21 de enero de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 9 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío y a la posibilidad de que se produzcan pequeñas precipitaciones.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga estable, rondando los 11 grados durante la mayor parte de la jornada. Sin embargo, las condiciones meteorológicas se tornarán más inestables por la tarde, con un aumento en la probabilidad de tormentas. La probabilidad de precipitación es del 100% en intervalos específicos, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que las lluvias podrían intensificarse en esos momentos.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta 53 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación térmica más baja, especialmente en combinación con la alta humedad. Las ráfagas de viento también podrían contribuir a un ambiente más fresco, por lo que se recomienda a los residentes que se vistan adecuadamente para enfrentar estas condiciones.

Durante la tarde, la situación meteorológica se complicará con la llegada de tormentas, que se prevén con una probabilidad del 95% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las tormentas podrían ir acompañadas de lluvias más intensas, con acumulaciones que podrían llegar a ser significativas, especialmente en las horas pico de la tarde. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente si tienen planes al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las condiciones comenzarán a mejorar ligeramente, aunque el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas descenderán a alrededor de 9 grados, y la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque en menor medida. La jornada finalizará con un ambiente fresco y húmedo, típico de esta época del año en la región.

En resumen, se prevé un día de clima inestable en Salvaterra de Miño, con lluvias y tormentas que marcarán la pauta. Es fundamental estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias para garantizar la seguridad personal y de los bienes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-20T20:57:11.