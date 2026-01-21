El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero

El día de hoy, 21 de enero de 2026, Salceda de Caselas se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia escasa, con un 100% de probabilidad de precipitación en los periodos de la mañana. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 9 y 11 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance el día, se espera que la intensidad de la lluvia aumente, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde la probabilidad de tormenta alcanza hasta el 95%. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser significativas, con valores que oscilan entre 0.1 y 6 mm, siendo el periodo de mayor acumulación el de la tarde. Esto podría generar condiciones de incomodidad y, en algunos casos, afectar la visibilidad en las carreteras.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevén rachas de viento que alcanzarán hasta 60 km/h, provenientes del oeste y suroeste, lo que podría generar sensaciones térmicas más frías. La dirección del viento, combinada con la alta humedad relativa que se mantendrá en torno al 85-100%, contribuirá a que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

La humedad relativa será notablemente alta durante todo el día, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo ligeramente hacia la tarde, pero manteniéndose en niveles elevados. Esto, junto con las temperaturas frescas, podría resultar en un ambiente bastante incómodo para actividades al aire libre.

Es recomendable que los residentes de Salceda de Caselas tomen precauciones si planean salir, especialmente en la tarde, cuando las condiciones climáticas son más adversas. Llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia será esencial. Además, se aconseja estar atentos a posibles alertas meteorológicas, ya que la combinación de lluvia intensa y viento fuerte podría generar situaciones de riesgo, especialmente en áreas más expuestas.

En resumen, el día se caracterizará por un tiempo inestable, con lluvias y tormentas que dominarán el panorama, haciendo de este un día propenso a la precaución y la preparación ante las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-20T20:57:11.