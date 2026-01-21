El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero

El día de hoy, 21 de enero de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que la probabilidad de precipitación sea del 100% en varios intervalos del día, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente tormentosas.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 10 y 14 grados . En las primeras horas, se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 12 grados, descendiendo ligeramente a 10 grados hacia la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad, que alcanzará niveles altos, con un 94% al inicio del día y bajando a un 82% hacia la noche. Esta combinación de temperatura y humedad puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán vientos del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 28 y 34 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 65 km/h en los momentos más intensos. Esto podría generar condiciones de incomodidad, especialmente durante las tormentas, por lo que se aconseja tener precaución al salir.

La probabilidad de tormenta es alta, con un 90% de posibilidad entre las 19:00 y la 01:00, lo que indica que se podrían experimentar tormentas eléctricas en la región. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones, especialmente si planean actividades al aire libre.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan inestables, con intervalos de nubosidad y posibles lluvias intermitentes. La acumulación de precipitación podría ser significativa, con valores que alcanzan hasta 6 mm en los periodos más intensos. Por lo tanto, es recomendable llevar paraguas y evitar áreas propensas a inundaciones.

En resumen, el tiempo en Ribadumia para hoy será mayormente cubierto, con tormentas y lluvias escasas, temperaturas frescas y vientos moderados a fuertes. La población debe estar preparada para condiciones cambiantes y tomar las precauciones necesarias para garantizar su seguridad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-20T20:57:11.