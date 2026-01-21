El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero

El día de hoy, 21 de enero de 2026, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como de 13:00 a 19:00. Las tormentas serán una constante, con una probabilidad de tormenta que alcanzará hasta el 95% en los periodos mencionados.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 9 y 12 grados . En las primeras horas del día, la temperatura se situará en torno a los 11 grados, descendiendo ligeramente a 10 grados hacia la tarde y llegando a 9 grados por la noche. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en varios momentos del día, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

La humedad será un factor predominante, con valores que rondarán entre el 80% y el 100%. Esto, combinado con las lluvias, generará un ambiente bastante húmedo y propenso a la sensación de incomodidad. Los vientos también jugarán un papel importante en el tiempo de hoy, con rachas que alcanzarán hasta los 67 km/h en las horas más activas de la tormenta. La dirección del viento será predominantemente del sur y suroeste, lo que podría intensificar la sensación de frío.

A medida que avance el día, se espera que las lluvias sean intermitentes, con acumulaciones que podrían llegar a 5 mm en total. Las horas de mayor actividad de lluvia se concentrarán entre las 01:00 y las 07:00, y luego nuevamente entre las 13:00 y las 19:00. Es recomendable que los residentes de Redondela tomen precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor riesgo de tormenta.

En resumen, el día se presentará con un tiempo inestable, caracterizado por cielos cubiertos, lluvias y tormentas, temperaturas frescas y una alta humedad. Se aconseja a la población estar atenta a las actualizaciones meteorológicas y tomar las medidas necesarias para mantenerse seguros durante este día de condiciones climáticas adversas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-20T20:57:11.