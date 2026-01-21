El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero

El día de hoy, 21 de enero de 2026, Pontevedra se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto y tormentoso. Desde las primeras horas de la mañana, la atmósfera estará marcada por un cielo cubierto con lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. La temperatura se mantendrá constante alrededor de los 11 grados durante la mayor parte del día, descendiendo ligeramente hacia la tarde.

A medida que avance la jornada, se espera un aumento en la intensidad de las precipitaciones. Las lluvias se intensificarán, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, cuando la probabilidad de tormentas alcanzará un 95%. Durante este periodo, se prevé que la precipitación acumulada sea significativa, con valores que podrían llegar hasta los 3 mm en total. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 94% en las horas centrales del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas.

El viento también jugará un papel importante en la predicción meteorológica. Se registrarán rachas de viento del sur y suroeste, alcanzando velocidades de hasta 63 km/h en los momentos más intensos. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, especialmente en áreas expuestas. Se recomienda precaución al desplazarse, ya que las ráfagas de viento podrían afectar la visibilidad y la seguridad en las carreteras.

La probabilidad de tormentas eléctricas es alta, lo que podría generar descargas eléctricas y un aumento en la actividad eléctrica en la atmósfera. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar las precauciones necesarias, especialmente si planean actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las condiciones climáticas no mostrarán una mejora significativa. Las lluvias continuarán, aunque con una ligera disminución en la intensidad. La temperatura descenderá a unos 9 grados , lo que hará que la sensación térmica sea aún más fría debido a la humedad y el viento.

En resumen, Pontevedra experimentará un día marcado por la inestabilidad meteorológica, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas. Se aconseja a la población que se mantenga informada sobre las condiciones climáticas y que evite actividades al aire libre durante los momentos de mayor riesgo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-20T20:57:11.