El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Pontevedra según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 21 de enero de 2026, Pontevedra se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto y tormentoso. Desde las primeras horas de la mañana, la atmósfera estará marcada por un cielo cubierto con lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. La temperatura se mantendrá constante alrededor de los 11 grados durante la mayor parte del día, descendiendo ligeramente hacia la tarde.
A medida que avance la jornada, se espera un aumento en la intensidad de las precipitaciones. Las lluvias se intensificarán, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, cuando la probabilidad de tormentas alcanzará un 95%. Durante este periodo, se prevé que la precipitación acumulada sea significativa, con valores que podrían llegar hasta los 3 mm en total. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 94% en las horas centrales del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas.
El viento también jugará un papel importante en la predicción meteorológica. Se registrarán rachas de viento del sur y suroeste, alcanzando velocidades de hasta 63 km/h en los momentos más intensos. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, especialmente en áreas expuestas. Se recomienda precaución al desplazarse, ya que las ráfagas de viento podrían afectar la visibilidad y la seguridad en las carreteras.
La probabilidad de tormentas eléctricas es alta, lo que podría generar descargas eléctricas y un aumento en la actividad eléctrica en la atmósfera. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar las precauciones necesarias, especialmente si planean actividades al aire libre.
A medida que se acerque la noche, las condiciones climáticas no mostrarán una mejora significativa. Las lluvias continuarán, aunque con una ligera disminución en la intensidad. La temperatura descenderá a unos 9 grados , lo que hará que la sensación térmica sea aún más fría debido a la humedad y el viento.
En resumen, Pontevedra experimentará un día marcado por la inestabilidad meteorológica, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas. Se aconseja a la población que se mantenga informada sobre las condiciones climáticas y que evite actividades al aire libre durante los momentos de mayor riesgo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-20T20:57:11.
