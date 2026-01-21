El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero

Hoy, 21 de enero de 2026, Pontecesures se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas adversas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta que alcanzará el 85% en los periodos de la tarde y la noche. La atmósfera se presenta inestable, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de lluvias y tormentas.

Las precipitaciones comenzarán a hacerse notar desde la mañana, con un acumulado que podría llegar a los 5 mm en las horas más críticas. A lo largo del día, se espera que la lluvia sea intermitente, con momentos de mayor intensidad, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas. La cantidad de lluvia prevista para hoy es de aproximadamente 3 mm, lo que podría generar charcos y acumulaciones en las calles.

La temperatura se mantendrá constante en torno a los 11-12 grados , lo que, combinado con la alta humedad relativa que alcanzará el 100% en algunos momentos, creará una sensación de frío y malestar. Los vientos soplarán del sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 71 km/h, lo que añade un factor adicional de incomodidad y riesgo, especialmente para quienes se desplacen al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta, con valores que rondarán el 95-100% durante gran parte del día. Esto, junto con la baja temperatura, puede provocar una sensación térmica más fría de lo que realmente indica el termómetro. Es recomendable que los ciudadanos se vistan adecuadamente para evitar el frío y la incomodidad que puede generar la combinación de viento y humedad.

A medida que avance la tarde, la probabilidad de tormenta se mantendrá elevada, y se recomienda precaución en las actividades al aire libre. Las tormentas pueden venir acompañadas de descargas eléctricas, lo que podría afectar a la seguridad de quienes se encuentren en espacios abiertos.

En resumen, Pontecesures enfrentará un día complicado en términos meteorológicos, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y un ambiente frío y húmedo. Se aconseja a la población que tome las precauciones necesarias y evite desplazamientos innecesarios, especialmente durante las horas de mayor inestabilidad climática.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-20T20:57:11.