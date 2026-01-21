El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Ponteareas según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 21 de enero de 2026, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de alrededor de 10 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío y a la posibilidad de que se produzcan algunas lloviznas.
A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, con mínimas variaciones, y que las precipitaciones aumenten ligeramente. Se prevé que la lluvia acumulada durante el día alcance hasta 0.1 mm en las primeras horas, incrementándose a 0.5 mm en la tarde. La probabilidad de precipitación es del 100% en intervalos específicos, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Ponteareas experimenten lluvias intermitentes.
El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 9 y 22 km/h, alcanzando ráfagas máximas de hasta 45 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en combinación con la alta humedad. A medida que se acerque la tarde, el viento podría intensificarse, lo que podría resultar en un ambiente más fresco y ventoso.
Durante la tarde, la temperatura podría descender ligeramente a 9 grados, y la probabilidad de tormentas aumentará, alcanzando un 95% en intervalos específicos. Esto sugiere que, además de las lluvias, podrían producirse tormentas eléctricas, especialmente en las horas cercanas al ocaso, que se prevé para las 18:34. La combinación de tormentas y lluvias podría generar condiciones de visibilidad reducida y un ambiente inestable.
En resumen, Ponteareas experimentará un día mayormente cubierto, con lluvias escasas y la posibilidad de tormentas. Se recomienda a los residentes que tomen precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor actividad del viento y las precipitaciones. Mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día será crucial para garantizar la seguridad y el bienestar de todos.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-20T20:57:11.
- Acuerdo histórico en Educación: los interinos no tendrán que presentarse a las oposiciones para seguir en las listas
- Muere Mabel Montes, histórica periodista de la TVG
- Planas rompe su silencio sobre los problemas del reglamento de control de pesca y promete aplicar medidas provisionales
- A la venta el chalé con piscina que corona la playa más bonita de Galicia (con permiso de Rodas): precio y fotos
- Al menos cinco empresas se interesan por el contrato del bus en Vigo y visitan las instalaciones de Vitrasa
- Más de veinte viviendas de lujo de Vigo llevan ya un año a la venta sin despertar interés
- Abierto el plazo para que dueños de pisos vacíos los ofrezcan al Concello
- Asistentes al concierto de Pablo López en Vigo presentan una reclamación: «Hubo quien tuvo que estar de pie solo para verle la cabeza»