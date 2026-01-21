El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero

El día de hoy, 21 de enero de 2026, Ponte Caldelas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, la atmósfera estará marcada por un cielo cubierto con tormentas, lo que generará una sensación de inestabilidad. Las precipitaciones comenzarán a intensificarse, con un total estimado de 2 mm de lluvia en las primeras horas del día, aumentando a lo largo de la jornada.

La temperatura se mantendrá constante en torno a los 9 grados , lo que, combinado con la alta humedad y el viento, generará una sensación térmica de alrededor de 6 grados. Esto significa que, aunque la temperatura no sea extremadamente baja, la combinación de factores climáticos hará que se sienta más fresco de lo habitual. A medida que avance el día, la temperatura podría descender ligeramente, alcanzando mínimos de 7 grados en las horas de la tarde.

El viento soplará desde el sur, con rachas que alcanzarán hasta los 39 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día progresa. Se prevé que las rachas máximas de viento alcancen los 63 km/h en la tarde, lo que podría generar condiciones de incomodidad y, en algunos casos, afectar la visibilidad y la seguridad en las carreteras. Los vientos del sur también contribuirán a la sensación de frío, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para enfrentar estas condiciones.

La probabilidad de tormentas es alta, con un 95% de posibilidad de que se produzcan en las horas centrales del día. Esto significa que es muy probable que se experimenten tormentas eléctricas, acompañadas de lluvias intensas. Las autoridades meteorológicas advierten sobre la posibilidad de acumulaciones de agua en las calles y la necesidad de precaución al conducir.

A lo largo de la jornada, se espera que las precipitaciones continúen, con intervalos de lluvia escasa y tormentas que podrían interrumpir brevemente el tiempo más intenso. La probabilidad de lluvia se mantendrá en un 100% durante todo el día, lo que indica que es casi seguro que los residentes de Ponte Caldelas se verán afectados por la lluvia en algún momento.

En resumen, hoy será un día marcado por el mal tiempo en Ponte Caldelas, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas. Se aconseja a la población que tome precauciones y evite actividades al aire libre innecesarias, especialmente durante las horas de mayor inestabilidad climática.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-20T20:57:11.