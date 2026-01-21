El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero

El día de hoy, 21 de enero de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y tormentoso, con una alta probabilidad de precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias escasas que se intensificarán a lo largo del día. La probabilidad de lluvia es del 100% en varios periodos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente tormentosas.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 9 y 12 grados . En la mañana, se espera que la temperatura alcance los 11 grados, descendiendo a 9 grados por la tarde y la noche. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad, que alcanzará el 100% en las primeras horas, contribuirá a una sensación de frío y malestar, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevén rachas de viento que alcanzarán hasta 67 km/h, con dirección predominante del sur y suroeste. Estas ráfagas pueden generar condiciones difíciles, especialmente para actividades al aire libre y en la navegación. Se recomienda precaución al conducir y al realizar actividades que puedan verse afectadas por el viento.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas se mantendrá alta, con un 95% de posibilidad en los periodos de la tarde y la noche. Esto sugiere que los ciudadanos de Poio deben estar atentos a posibles tormentas eléctricas, que podrían acompañarse de lluvias intensas. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser significativas, con valores que oscilan entre 0.1 y 3 mm en diferentes periodos del día.

La visibilidad podría verse afectada debido a la lluvia y la niebla, especialmente en las horas de la mañana y la tarde. Se aconseja a los conductores que mantengan una distancia segura y reduzcan la velocidad en las carreteras.

En resumen, el día de hoy en Poio se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas. Los ciudadanos deben estar preparados para condiciones adversas y tomar las precauciones necesarias para garantizar su seguridad y bienestar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-20T20:57:11.