El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Pazos de Borbén según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 21 de enero de 2026, Pazos de Borbén se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 9 grados . La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.
A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán de carácter ligero. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a 0.2 mm en las primeras horas del día, aumentando a 0.4 mm en la tarde.
El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 16 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 32 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la tarde. A medida que el día avance, el viento podría intensificarse, alcanzando velocidades de hasta 18 km/h en la tarde.
Durante la tarde, la temperatura se mantendrá estable en torno a los 8 grados , con un leve descenso hacia la noche. La probabilidad de tormenta también es significativa, alcanzando un 95% en los periodos de la tarde y la noche, lo que sugiere que podrían presentarse tormentas acompañadas de lluvias más intensas. Las precipitaciones en este periodo podrían acumular hasta 5 mm, lo que podría generar charcos y acumulaciones de agua en las calles.
A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas descenderán a 7 grados . La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar niebla en las primeras horas de la mañana del día siguiente. La puesta de sol se producirá a las 18:34, marcando el final de un día gris y húmedo.
En resumen, los habitantes de Pazos de Borbén deben prepararse para un día de lluvia y viento, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de tormentas. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, ya que las condiciones climáticas no mejorarán significativamente a lo largo del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-20T20:57:11.
- Acuerdo histórico en Educación: los interinos no tendrán que presentarse a las oposiciones para seguir en las listas
- Muere Mabel Montes, histórica periodista de la TVG
- Planas rompe su silencio sobre los problemas del reglamento de control de pesca y promete aplicar medidas provisionales
- A la venta el chalé con piscina que corona la playa más bonita de Galicia (con permiso de Rodas): precio y fotos
- Al menos cinco empresas se interesan por el contrato del bus en Vigo y visitan las instalaciones de Vitrasa
- Más de veinte viviendas de lujo de Vigo llevan ya un año a la venta sin despertar interés
- Abierto el plazo para que dueños de pisos vacíos los ofrezcan al Concello
- Asistentes al concierto de Pablo López en Vigo presentan una reclamación: «Hubo quien tuvo que estar de pie solo para verle la cabeza»