El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero

El día de hoy, 21 de enero de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y tormentoso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta que alcanza el 95% en los periodos de la tarde y la noche. Las condiciones meteorológicas sugieren que la lluvia será una constante, con precipitaciones que podrían acumular hasta 4 mm en total a lo largo del día.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 9 y 13 grados . En las primeras horas, se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 10 grados, aumentando ligeramente a 12 grados durante la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en niveles cercanos al 100% durante la mayor parte del día. Esto generará una atmósfera bastante húmeda y fría, lo que podría hacer que los residentes y visitantes se sientan incómodos si no están adecuadamente abrigados.

El viento soplará desde el sur, con rachas que alcanzarán hasta 64 km/h, lo que podría contribuir a un aumento en la sensación de frío. Las velocidades del viento variarán a lo largo del día, comenzando en 25 km/h por la mañana y aumentando gradualmente. Este viento fuerte, combinado con la lluvia, podría generar condiciones adversas, especialmente en áreas expuestas.

La probabilidad de tormenta es alta, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas. Las tormentas podrían ir acompañadas de lluvia intensa, lo que podría causar problemas de visibilidad y condiciones peligrosas en las carreteras.

A medida que avance la tarde, la situación meteorológica no mostrará signos de mejora, y se espera que las condiciones se mantengan inestables. La lluvia escasa y las tormentas continuarán hasta bien entrada la noche, con una ligera disminución en la intensidad de las precipitaciones hacia el final del día.

Es recomendable que los habitantes de Oia tomen precauciones, eviten actividades al aire libre y se mantengan informados sobre cualquier aviso meteorológico que pueda emitirse. La combinación de lluvia, viento fuerte y tormentas eléctricas podría generar situaciones de riesgo, por lo que es mejor permanecer en lugares seguros hasta que las condiciones mejoren.

El día de hoy, 21 de enero de 2026, Baiona se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 3 mm en las horas más activas.

El día de hoy, 21 de enero de 2026, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la probabilidad de precipitación es del 100%, lo que indica que es muy probable que los residentes experimenten lluvias intermitentes. Las condiciones meteorológicas se mantendrán inestables, con tormentas que podrían intensificarse en ciertos momentos del día.

El día de hoy, 21 de enero de 2026, Tomiño se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente adversas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una alta probabilidad de tormentas y lluvias escasas. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 11 grados , lo que puede resultar en un ambiente fresco y húmedo.

