El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero

El día de hoy, 21 de enero de 2026, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la probabilidad de precipitación es del 100%, lo que indica que es muy probable que los residentes experimenten lluvias intermitentes. Las condiciones meteorológicas se mantendrán inestables, con tormentas que podrían intensificarse en ciertos momentos del día.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 9 y 13 grados . En las primeras horas, se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 10 grados, aumentando ligeramente a 12 grados hacia el mediodía. Sin embargo, a medida que avance la tarde, las temperaturas podrían descender nuevamente, alcanzando los 9 grados en las horas más frías de la noche.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 97% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. Los vientos también jugarán un papel importante en el tiempo de hoy, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 56 km/h provenientes del oeste y suroeste. Esta combinación de viento y humedad puede hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que realmente son.

A lo largo del día, se prevén intervalos de lluvia, con acumulaciones que podrían llegar a ser significativas, especialmente en las horas de la tarde. Las precipitaciones se estiman en alrededor de 0.5 a 2 mm, lo que podría causar charcos y condiciones resbaladizas en las carreteras. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas, ya que la probabilidad de tormentas es alta, alcanzando hasta un 95% en las horas de la tarde.

Es recomendable que los residentes de O Rosal tomen precauciones al salir, utilizando ropa adecuada para el tiempo y evitando actividades al aire libre durante las tormentas. Además, se sugiere estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. La jornada se caracterizará por un ambiente húmedo y fresco, con un cielo mayormente cubierto que podría afectar la visibilidad en algunas áreas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-20T20:57:11.