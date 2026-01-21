El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero

El día de hoy, 21 de enero de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán intermitentes, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 6 mm en total, siendo más intensas en las horas centrales del día.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 11 a 13 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura máxima alcance los 12 grados, lo que proporcionará un ambiente fresco y húmedo. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y descendiendo ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose por encima del 80% en la mayoría de los periodos.

El viento soplará del sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 60 km/h, especialmente en las horas de la tarde. Esto podría generar sensaciones térmicas más frías, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se abriguen adecuadamente si planean salir. Las rachas de viento serán más intensas durante los periodos de tormenta, lo que podría ocasionar algunas molestias y, en ocasiones, dificultar la visibilidad.

La probabilidad de tormentas es alta, con un 95% de posibilidad en los periodos de la tarde y la noche. Esto sugiere que los habitantes de O Porriño deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente si tienen planes al aire libre. Las tormentas podrían ir acompañadas de descargas eléctricas, por lo que se aconseja evitar estar en áreas abiertas o cerca de árboles altos.

A lo largo del día, se espera que el cielo permanezca mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad que no permitirán que el sol brille con fuerza. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y el viento, así que se recomienda precaución al conducir.

En resumen, el día en O Porriño se caracterizará por un tiempo inestable, con lluvias, tormentas y vientos fuertes. Es un día para mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias para garantizar la seguridad personal y la de los demás.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-20T20:57:11.