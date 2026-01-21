El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero

El día de hoy, 21 de enero de 2026, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que la probabilidad de precipitación sea del 100% en varios intervalos del día, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que los habitantes y visitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente tormentosas.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 13 grados durante la mayor parte del día, con un ligero descenso a 12 grados en las horas de la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que alcanzará niveles altos, superando el 90% en varios momentos, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará desde el sur, con rachas que alcanzarán hasta 44 km/h en las horas más activas de la mañana y la tarde. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas y costeras, donde las ráfagas podrían ser más intensas. Se recomienda precaución al desplazarse, especialmente en zonas expuestas.

La probabilidad de tormenta es alta, con un 80% de posibilidad en los intervalos de la mañana y la tarde. Esto implica que, además de la lluvia, podrían presentarse descargas eléctricas, lo que añade un nivel de riesgo para actividades al aire libre. Los ciudadanos deben estar atentos a los avisos meteorológicos y considerar la posibilidad de reprogramar actividades al aire libre.

A medida que avance el día, se espera que la intensidad de la lluvia disminuya, pero el cielo permanecerá mayormente cubierto. Las condiciones de visibilidad podrían verse afectadas, especialmente durante las tormentas, por lo que se aconseja a los conductores que extremen las precauciones.

En resumen, O Grove experimentará un día de clima inestable, con lluvias y tormentas, temperaturas frescas y un viento notable. Es un día para mantenerse informado y actuar con precaución, priorizando la seguridad ante las condiciones meteorológicas adversas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-20T20:57:11.