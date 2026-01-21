El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero

El día de hoy, 21 de enero de 2026, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente nublado y lluvioso, con una alta probabilidad de tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que la lluvia sea escasa pero constante, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 1.0 mm en las primeras horas del día. La temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados , lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avance la jornada, la probabilidad de precipitación se mantendrá en un 100% entre las 01:00 y las 07:00, y se espera que continúe lloviendo intermitentemente durante el resto del día. Las precipitaciones podrían ser más intensas en la tarde, con un pico de hasta 3 mm entre las 13:00 y las 19:00. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas.

El viento soplará del sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 64 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, especialmente durante las tormentas, que se prevén con una probabilidad del 90% entre las 19:00 y la 01:00. Los vientos fuertes y las lluvias podrían causar algunas interrupciones en actividades al aire libre, por lo que se recomienda precaución a los residentes y visitantes de Nigrán.

Durante la tarde, la temperatura podría descender ligeramente, alcanzando los 10 grados , lo que, combinado con la alta humedad y el viento, podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Las condiciones de visibilidad también podrían verse afectadas por la lluvia y la niebla, especialmente en las zonas costeras.

A medida que se acerque la noche, se espera que las lluvias disminuyan, pero el cielo permanecerá mayormente cubierto. La temperatura se estabilizará en torno a los 11 grados , y la humedad seguirá siendo alta, lo que mantendrá el ambiente fresco y húmedo. En resumen, se aconseja a la población que se prepare para un día de clima inestable, con lluvias y tormentas, y que tome las precauciones necesarias para garantizar su seguridad.

