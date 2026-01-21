El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Nigrán según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 21 de enero de 2026, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente nublado y lluvioso, con una alta probabilidad de tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que la lluvia sea escasa pero constante, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 1.0 mm en las primeras horas del día. La temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados , lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.
A medida que avance la jornada, la probabilidad de precipitación se mantendrá en un 100% entre las 01:00 y las 07:00, y se espera que continúe lloviendo intermitentemente durante el resto del día. Las precipitaciones podrían ser más intensas en la tarde, con un pico de hasta 3 mm entre las 13:00 y las 19:00. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas.
El viento soplará del sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 64 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, especialmente durante las tormentas, que se prevén con una probabilidad del 90% entre las 19:00 y la 01:00. Los vientos fuertes y las lluvias podrían causar algunas interrupciones en actividades al aire libre, por lo que se recomienda precaución a los residentes y visitantes de Nigrán.
Durante la tarde, la temperatura podría descender ligeramente, alcanzando los 10 grados , lo que, combinado con la alta humedad y el viento, podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Las condiciones de visibilidad también podrían verse afectadas por la lluvia y la niebla, especialmente en las zonas costeras.
A medida que se acerque la noche, se espera que las lluvias disminuyan, pero el cielo permanecerá mayormente cubierto. La temperatura se estabilizará en torno a los 11 grados , y la humedad seguirá siendo alta, lo que mantendrá el ambiente fresco y húmedo. En resumen, se aconseja a la población que se prepare para un día de clima inestable, con lluvias y tormentas, y que tome las precauciones necesarias para garantizar su seguridad.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-20T20:57:11.
