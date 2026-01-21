Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
DIRECTO Accidente tren AdamuzTurismo VigoConvenio MetalAcuerdo MedicinaMuere Mabel MontesAuroras Boreales GaliciaSegunda vuelta Celta
instagramlinkedin

El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Mos según los datos de la AEMET

El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero

El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero / Faro de Vigo

Faro de Vigo

El día de hoy, 21 de enero de 2026, Mos se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que la probabilidad de precipitación sea del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 1:00 y las 7:00, así como entre la 1:00 y las 3:00 de la tarde. Esto indica que los habitantes deben estar preparados para condiciones de lluvia intermitente.

Las temperaturas se mantendrán estables durante el día, oscilando entre los 9 y 12 grados . En las primeras horas, la temperatura será de 11 grados, descendiendo ligeramente a 9 grados hacia la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en la mañana y bajando gradualmente a un 82% hacia el final del día. Esta combinación de humedad y temperatura puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.

El viento soplará desde el sur, con rachas que alcanzarán hasta los 50 km/h en los momentos más intensos, especialmente durante la tarde. Las velocidades del viento variarán entre 22 y 28 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. Esto podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para quienes se desplacen al aire libre.

La probabilidad de tormentas es alta, con un 95% de posibilidad entre la 1:00 y las 7:00 de la tarde. Esto sugiere que es probable que se produzcan tormentas eléctricas, lo que podría afectar la visibilidad y la seguridad en las carreteras. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y evitar actividades al aire libre durante los momentos de mayor inestabilidad.

En resumen, el día en Mos se caracterizará por un tiempo invernal, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y tormentas. Se aconseja a la población que tome precauciones, especialmente al conducir y al realizar actividades al aire libre, y que esté preparada para cambios bruscos en las condiciones climáticas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-20T20:57:11.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Acuerdo histórico en Educación: los interinos no tendrán que presentarse a las oposiciones para seguir en las listas
  2. Muere Mabel Montes, histórica periodista de la TVG
  3. Planas rompe su silencio sobre los problemas del reglamento de control de pesca y promete aplicar medidas provisionales
  4. A la venta el chalé con piscina que corona la playa más bonita de Galicia (con permiso de Rodas): precio y fotos
  5. Al menos cinco empresas se interesan por el contrato del bus en Vigo y visitan las instalaciones de Vitrasa
  6. Más de veinte viviendas de lujo de Vigo llevan ya un año a la venta sin despertar interés
  7. Abierto el plazo para que dueños de pisos vacíos los ofrezcan al Concello
  8. Asistentes al concierto de Pablo López en Vigo presentan una reclamación: «Hubo quien tuvo que estar de pie solo para verle la cabeza»

El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero

El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero

El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero

El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero

El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero

El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero

El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero

El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero

El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero

El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero

El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero

El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero

El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero

El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero

El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero

El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero
Tracking Pixel Contents