El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Mos según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 21 de enero de 2026, Mos se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que la probabilidad de precipitación sea del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 1:00 y las 7:00, así como entre la 1:00 y las 3:00 de la tarde. Esto indica que los habitantes deben estar preparados para condiciones de lluvia intermitente.
Las temperaturas se mantendrán estables durante el día, oscilando entre los 9 y 12 grados . En las primeras horas, la temperatura será de 11 grados, descendiendo ligeramente a 9 grados hacia la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en la mañana y bajando gradualmente a un 82% hacia el final del día. Esta combinación de humedad y temperatura puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.
El viento soplará desde el sur, con rachas que alcanzarán hasta los 50 km/h en los momentos más intensos, especialmente durante la tarde. Las velocidades del viento variarán entre 22 y 28 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. Esto podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para quienes se desplacen al aire libre.
La probabilidad de tormentas es alta, con un 95% de posibilidad entre la 1:00 y las 7:00 de la tarde. Esto sugiere que es probable que se produzcan tormentas eléctricas, lo que podría afectar la visibilidad y la seguridad en las carreteras. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y evitar actividades al aire libre durante los momentos de mayor inestabilidad.
En resumen, el día en Mos se caracterizará por un tiempo invernal, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y tormentas. Se aconseja a la población que tome precauciones, especialmente al conducir y al realizar actividades al aire libre, y que esté preparada para cambios bruscos en las condiciones climáticas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-20T20:57:11.
