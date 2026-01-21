El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero

El día de hoy, 21 de enero de 2026, Moraña se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con tormentas y lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. La temperatura se mantendrá en torno a los 10 a 11 grados durante la mayor parte del día, proporcionando un tiempo frío que podría resultar incómodo para quienes planeen actividades al aire libre.

A lo largo de la jornada, la probabilidad de precipitación es del 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias intermitentes. Las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar hasta 3 mm en las horas más activas, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, cuando se prevén las tormentas más intensas. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación térmica más fría.

El viento también jugará un papel importante en la predicción meteorológica de hoy. Se esperan rachas de viento que oscilarán entre los 22 y 32 km/h, predominando del sur y suroeste. Estas ráfagas podrían intensificarse durante las tormentas, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en la atmósfera. Es recomendable que los residentes tomen precauciones, especialmente aquellos que se encuentren en áreas propensas a inundaciones o deslizamientos de tierra.

A medida que avance la tarde, la temperatura comenzará a descender ligeramente, alcanzando mínimas de 8 grados hacia la noche. La combinación de la lluvia, el viento y las bajas temperaturas podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que se aconseja vestirse adecuadamente si se planea salir.

En resumen, Moraña experimentará un día muy nublado y lluvioso, con tormentas que podrían ser significativas en ciertos momentos. La alta probabilidad de precipitación y las rachas de viento fuertes son factores a tener en cuenta para la planificación de actividades. Se recomienda a los ciudadanos estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias para garantizar su seguridad y bienestar.

El día de hoy, 21 de enero de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con tormentas y lluvia escasa, lo que podría generar condiciones de incomodidad para quienes planeen salir. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias a lo largo del día.

Hoy, 21 de enero de 2026, Caldas de Reis se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una alta probabilidad de lluvia que se mantendrá a lo largo del día. La situación meteorológica indica que la lluvia será escasa en las primeras horas, pero se intensificará conforme avance la jornada, especialmente en los periodos de la tarde y la noche.

El día de hoy, 21 de enero de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 1:00 y las 7:00, así como de 7:00 a 13:00. Esto indica que los habitantes deben estar preparados para condiciones de lluvia, aunque la cantidad de agua que se prevé no será excesiva, con acumulaciones que rondan entre 0.4 y 3 mm en las primeras horas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-20T20:57:11.