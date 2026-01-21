El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero

El día de hoy, 21 de enero de 2026, Mondariz se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que la probabilidad de precipitación sea alta, alcanzando el 100% en varios intervalos del día. Las lluvias, aunque ligeras, podrían acumular hasta 0.2 mm en las primeras horas, aumentando a 0.3 mm en la tarde.

La temperatura se mantendrá constante en torno a los 10 grados durante la mayor parte del día, con un ligero descenso a 9 grados hacia la tarde y la noche. La sensación térmica podría verse afectada por la alta humedad relativa, que se mantendrá en niveles cercanos al 100% en las primeras horas, disminuyendo ligeramente a medida que avanza el día, pero aún así, se mantendrá por encima del 80% en la tarde.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta 19 km/h en la mañana y aumentando a 34 km/h en las horas más activas del día. A medida que el día avance, se espera que el viento se intensifique, con rachas que podrían llegar a los 55 km/h en la tarde, lo que podría generar una sensación de frío mayor a la esperada por las temperaturas.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 70% de posibilidad en las primeras horas y aumentando hasta un 95% en la tarde y la noche. Esto sugiere que, además de las lluvias, podrían presentarse tormentas eléctricas, especialmente en los intervalos de la tarde, lo que podría afectar la visibilidad y las condiciones de conducción en las carreteras.

A lo largo del día, se recomienda a los residentes de Mondariz que tomen precauciones ante la posibilidad de tormentas y lluvias, especialmente si planean actividades al aire libre. Es aconsejable llevar paraguas y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

En resumen, Mondariz experimentará un día mayormente nublado con lluvias y tormentas, temperaturas frescas y vientos fuertes. La combinación de estos factores hará que sea un día ideal para quedarse en casa y disfrutar de actividades bajo techo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-20T20:57:11.